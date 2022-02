Corriere Torino: “Contro il Venezia, ma senza Praet”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"L’aria di casa - scrive il Corriere Torino - fa bene al Toro, per il Venezia sembra tutto sommato indifferente il palcoscenico di turno", ma i granata devono fare i conti con l'assenza di Praet: la frattura al piede lo terrà fuori per almeno 2 mesi. Al di fuori dell'infermeria, però, il Torino deve riscattarsi dalla sconfitta di Udine, e questa sera alle 20:45 potrebbe esserne l'occasione. "E i tre punti garantirebbero oltretutto il giusto slancio verso il derby di venerdì prossimo, all’Allianz". Senza Praet, ma con Bremer e Belotti tra i convocati, e per Ricci ancora non è sicuro l'esordio (a centrocampo, Juric deve pensare a sostituire Lukic e Mandragora, squalificati). E in porta, il croato conferma Milinkovic-Savic: <<Finora ha viaggiato su ottimi livelli, gli errori fanno parte del gioco. Si va avanti>>, le parole del tecnico granata.