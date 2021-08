Corriere Torino: “Contro l’Az Juric va a caccia di titolari”

Le pagine dei principali quotidiani italiani dedicate al Torino FC in edicola oggi

Il Toro è pronto a sfidare l'Az Alkmaar in un test molto importante per i granata. Per Juric sarà un'opportunità anche per provare il suo Torino con Belotti, visto che fin qui l'aveva provato senza il Gallo: "Belotti che sposa il Toro indica una strada, che porta Sanabria al fianco di Pjaca per esempio, chiudendo o quasi la caccia a un trequartista. E che vedrebbe comunque arrivare una punta centrale, magari di prospettiva, se Zaza lasciasse il Toro (perché il mantra della Serie A tutta è: prima si vende, poi si compra). Altrimenti cambia tutto e tanto. Il resto del mercato del Toro è legato alla partenza (ancora) di Lyanco, per il quale arriverebbe un altro difensore. E poi di un centrale di centrocampo, solido e mobile, come Amrabat per esempio".