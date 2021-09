Corriere Torino: “Così ha cambiato volto il centrocampo del Torino”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Che il centrocampo del Toro non sia il punto forte della squadra ormai lo si sa da anni: a partire dal Torino di Mazzarri fino ad arrivare a Juric, che con le richieste di calciomercato di questa stagione, ha alzato i livelli di aspettative, grazie all'arrivo di Praet, Brekalo, Pjaca e Pobega. La "rivoluzione" del centrocampo granata è iniziata già l'anno scorso all'arrivo di Mandragora, definito dal Corriere Torino, come "il regista che da tanto tempo serviva." Ora è tutto nelle mani di Juric: trovare la posizione giusta in campo ai nuovi acquisti e sfruttare al meglio le loro qualità, unite al resto dei "vecchi" compagni. "La concorrenza - scrive il Corriere Torino - stimolerà tutti a fare il meglio possibile." Sicuro è che i centrocampisti "di un tempo", Baselli e Rincon, non sono più una priorità di Juric, che invece si affida al numero 10 granata Sasa Lukic.