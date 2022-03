Corriere Torino: “Da febbraio nessuno ha fatto meno punti del Torino”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera questa mattina fa il punto della situazione in casa Torino. La sosta arriva nel momento giusto perché la squadra di Ivan Juric deve ritrovare lo stato di forma che aveva prima dell'ultima pausa per le Nazionali, ovvero quella di gennaio. La vittoria per il Toro manca dal 15 gennaio e in questo periodo sono state giocate 8 gare che per i granata si sono concluse con soli 4 punti frutto di 4 pareggi e altrettante sconfitte. Il ruolino di marcia degli ultimi due mesi è da ultimo posto per la formazione granata. Se il campionato fosse iniziato il 1° febbraio il Toro sarebbe ultimo con 3 punti al pari dell'Empoli, che però deve ancora giocare oggi contro il Verona.