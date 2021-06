Corriere Torino: “Dove rinascerà il Toro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Il nuovo Torino di Ivan Juric ripartirà dalla Val Gardena: il club ha valutato l’ipotesi di un ritorno in Valtellina ma alla fine ha optato per Santa Cristina, visitata in primavera da emissari granata già da prima della firma di Ivan Juric. Il tecnico croato, poi, ha dato parere pienamente favorevole: proprio qui aveva lavorato con il suo Verona nel 2020. Il gruppo squadra - secondo quanto riportato dal Corriere Torino - alloggerà nella bolla dell’Hotel Diamont SPA Resort, albergo a quattro stelle a conduzione familiare (ma il club granata ha delle