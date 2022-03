Corriere Torino: “Durante la sosta il club muove i primi passi per la rosa 22/23”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi si focalizza sul tema dei molti riscatti che il Torino dovrà affrontare quest'estate. La società granata in questa sosta di campionato per le Nazionali ha già mosso i primi passi per la rosa della prossima stagione, quella 2022/23. Il presidente Cairo è infatti pronto a sborsare 11 milioni di euro al Wolfsburg per Brekalo e 9 milioni di euro alla Juventus per Mandragora. Questi due giocatori saranno i primi punti fermi per la squadra dell'anno prossimo e a loro potrebbe aggiungersi Praet per il quale si sta trattando col Leicester dopo il suo grave infortunio. Il caso di Pobega è quello più complicato per il Toro che difficilmente riuscirà a trattenerlo dato che è arrivato in granata in prestito secco dal Milan. Infine c'è anche in ballo il discorso di Pjaca che è stimato da Juric ma che non ha convinto in questo anno in granata e per lui il finale di campionato sarà importante come lo sarà anche per Pellegri che dovrà dare le giuste garanzie fisiche.