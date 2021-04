Corriere Torino: “È nato il tridenToro: Belotti, Sanabria e Zaza”

Il Torino batte la Roma e fa uno scatto decisivo verso la salvezza e la permanenza in Serie A. Il Corriere di Torino titola: “È nato il tridenToro: Belotti, Sanabria e Zaza ribaltano la Roma con gol e assist“. Nell’articolo si...

Bocciato Lukic e Vojvoda, 5,5 entrambi, gli altri giocatori sono tutti promossi. A partire da Mandragora, Ansaldi e Sanabria: tutti e tre si sono meritati un 7,5 per il Corriere di Torino. Stesso voto anche per Nicola: "Seconda vittoria consecutiva mai successo in questa stagione. Il Toro incassa il gol lampo di Borja Mayoral come se niente fosse. Accetta l'uno contro uno a tutto campo e chiude con una personalità importante".