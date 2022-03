Corriere Torino: “Granata nelle mani di Berisha”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino si prepara a sfidare nel pomeriggio il Bologna. La tappa emiliana "è una di quelle importanti per raggiungere il prima possibile quota 40 punti". Tra i pali ci sarà per Etrit Berisha, con Milinkovic-Savic fuori per l'infortunio alla mano destra. Ma, come sottolinea il Corriere Torino, "l'enigma è il quadrilatero, tra centrocampo e trequarti, il punto nevralgico della formazione di Juric". Lukic ha avuto febbre in settimana, e per questo potrebbe essere il momento di Samuele Ricci al fianco del ritrovato Mandragora, reduce dalla squalifica scontata contro il Cagliari. Sulla trequarti è inamovibile Josip Brekalo, preferibilmente a sinistra ma anche a destra in caso di necessità. Da decidere chi lo affiancherà: uno tra Pobega, favorito, Seck e Pjaca.