Corriere Torino: “Granata senza rigore e senza gol”

Il Torino non va oltre lo 0-0 con il Bologna e arriva così a sei la striscia di partite senza vittorie. Un dato evidenziato nell'edizione odierna dal Corriere Torino, analizzando anche gli episodi mancanti che avrebbero favorito i granata. "Già, gli episodi. A partire dal rigore per il Torino che manca, con il pasticcio Medel-Skorupski non visto dall'arbitro Massimi". Juric si dice soddisfatto della prestazione, ma mancano i gol. "Su 13 conclusioni prodotte dai granta, solo 2 hanno centrato lo specchio della porta. Per il salto di qualità mancano mira, cinismo e freddezza".