Corriere Torino: “Grande vittoria del Toro Primavera! Oggi sarebbe salvo”

La Primavera granata ha portato a casa un risultato molto importante nella sfida di ieri contro l'Empoli. Lo 0-2 rifilato ai toscani in trasferta ha il sapore di salvezza diretta anche se al termine del campionato mancano ancora due partite e il calendario dice prima Juventus e poi Sampdoria. Ma il Toro ci crede e deve ringraziare soprattutto Coppitelli, che ha risvegliato granata dopo un pessimo inizio di stagione. Queste le parole del Corriere di Torino: "La banda Coppitelli sta costruendo sul campo i presupposti per conquistare la permanenza nel campionato Primavera 1, con o senza playout, grazie a una rimonta da 14 punti nelle ultime 8 partite, una marcia davvero importante e difficile da pronosticare fino a qualche settimana fa. Ed è simbolico che l’aggancio alla zona salvezza sia arrivato contro l’Empoli, una signora squadra che solo il 28 aprile scorso aveva schiantato i granata a Volpiano per 4-0".