Corriere Torino: “Idee nuove per i granata, pronto l’esordio di Ricci”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del Corriere Torino, si scandaglia "un seme di speranza in una serata non positiva". A Udine ha fatto il suo esordio Pietro Pellegri, che ha dato qualche buon segnale in 19' minuti giocati: "bella vivacità, pochi palloni ma tanti duelli intrapresi". Se Pellegri contro il Venezia dovrebbe partite ancora in panchina, chi sarà certamente titolare è Samuele Ricci, viste le squalifiche di Rolando Mandragora e Sasa Lukic. "Intorno a Ricci si addensa la viva curiosità di tutto l'ambiente: le motivazioni e la freschezza dei volti nuovi saranno utili al Toro per mettersi subito alle spalle il passo falso di Udine".