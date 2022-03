Corriere Torino: “Il fattore Mandragora”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Rolando Mandragora è senza dubbio tra i leader di questo Torino. Il numero 38 ha saltato due delle ultime tre partite per squalifica: la prima col Venezia per il cartellino rosso rimediato nella gara precedente con l’Udinese, la seconda contro il Cagliari per somma di ammonizioni. Può essere un caso, ma entrambe le partite sono state perse dalla squadra granata. Ora con il Bologna Rolando dovrebbe tornare titolare dopo aver scontato la squalifica per riprendersi le redini del centrocampo.