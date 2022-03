Corriere Torino: “Il gioco degli assenti”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sabato sera il Torino è atteso a Salerno: dopo la pausa Nazionali i granata di Juric sfideranno all'Arechi i ragazzi di Nicola alla ricerca di punti salvezza. Il Toro però sarà senza cinque giocatori chiave di questa squadra che non saranno disponibili per il match: Praet, Pobega, Brekalo, Djidji, Sanabria. Pobega è squalificato, Brekalo è in forte dubbio perché ancora fermo per Covid (ieri era ancora positivo), Praet è lungodegente dopo l’operazione al piede, Sanabria ai box per una lesione muscolare a un polpaccio e Djidji ha riportato un nuovo infortunio muscolare alla coscia sinistra. A questo si aggiunge il fatto che Juric ritroverà i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali solamente due giorni prima del match all'Arechi.