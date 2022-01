Corriere Torino: “Il giorno di Ricci, sta nascendo la squadra di domani”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Il Torino è pronto ad accogliere il terzo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato che risponde al nome di Samuele Ricci. Come riporta l'edizione torinese del Corriere della Sera, dopo Pellegri arriva così in granata un altro 2001 e rimangono sempre aperti i discorsi per Gatti e Seck. Si tratta di tutti giocatori giovani e che aiuteranno il Toro a costruire la squadra di domani. Ricci inoltre era proprio il tipo di centrocampista richiesto da Juric, colui che può rendere più fluida la manovra granata dal momento che nella rosa mancava un vero regista, come affermato dallo stesso allenatore ex Verona.