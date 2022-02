Corriere Torino: “Il mercato ha confermato il progetto giovani di Juric”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Toro - scrive il Corriere Torino - chiude da protagonista il mercato di gennaio, confermando di avere idee chiare su tempi e modi con cui sviluppare un progetto che entro il 2024 dovrà riportare il club stabilmente nel G8 del nostro calcio, anche attraverso una concreta capacità di autofinanziarsi": e Pellegri, Ricci e Seck ne sono l'inizio, dopo la scorsa sessione estiva in cui arrivarono Pjaca, Praet, Brekalo, Pobega, Zima e Warming. Se sul portiere e sulla difesa non ci sono dubbi, contando Milinkovic-Savic e Bremer, dal centrocampo in poi la squadra si sta ricostruendo, e Juric ne è l'artefice. "Nessuno chiede l’Europa a Juric in questa stagione, ma l’impressione è che il Toro sia già in grado di dare fastidio a tutti nei 90’ e di essere adeguatamente attrezzato per restare a ridosso del gruppetto più importante". E di Europa si può parlare, nonostante il Toro abbia una partita in meno ancora da recuperare: il Giudice Sportivo ha deciso nella giornata di ieri, lunedì 31 gennaio, che la sfida contro l'Atalanta - che si sarebbe dovuta disputare il 6 gennaio - si dovrà giocare. Il 3-0 a tavolino è quindi escluso.