Corriere Torino: “Il nuovo Toro parte dalle scrivanie”

Il Corriere di Torino fa oggi il punto sul momento che sta vivendo il Toro, dal punto di vista societario, ma anche di mercato: "Due comunicati hanno chiuso ieri la storia granata di Antonio Comi e Massimo Bava. Oggi invece il sito granata dovrebbe dar conto dell’arrivo di un giocatore acquistato e di un nuovo dirigente. Etrit Berisha ha sciolto i suoi legami con la Spal (aveva ancora un contratto di due anni) ha svolto ieri le visite mediche ed entra a far parte del gruppo di Juric insieme con Vanja Milinkovic Savic, che ha appena rinnovato, ma anche Gemello e Sava che tornano alla base per il ritiro. Non solo, il divorzio da Bava libera la casella di responsabile del vivaio granata per il quale è in corsa Ruggero Ludergnani, un altro arrivo dalla Spal, da dove sarebbe potuto arrivare già la stagione scorsa. Un «acquisto» già ufficializzato invece è quello di Paolo Bellino. Un dirigente torinese e granata («ero con mio papà allo stadio il giorno dello scudetto, nel 1976: peccato solo non possa vedermi al Toro») che il presidente Cairo ha cooptato nel club granata: «Entra nel Consiglio di Amministrazione con delega allo sviluppo degli impianti sportivi» si legge sul comunicato ufficiale del Toro".