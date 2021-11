Corriere Torino: “Il rilancio di Vojvoda, il recupero di Ansaldi”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Le fasce. Sono fondamentali - scrive il Corriere Torino - nell’idea di calcio di Ivan Juric": ad essersi aggiudicati la titolarità in campo sulle fasce sono stati Ola Aina - "Rientra nel gruppo dei ripescati di lusso da parte di Juric, una volta non riscattato dal Fulham si è rimesso a disposizione dei granata e da subito il tecnico ha dimostrato di poterlo rilanciare, volendo recuperarlo sotto ogni punto di vista" - e Singo - "L’ivoriano, in particolare, rappresenta uno dei fiori all’occhiello di questo Toro, un autentico gioiello cresciuto in casa e ora ambitissimo da diversi club di prima fascia in giro per l’Europa". Ma la Coppa d'Africa, a gennaio, li terrà impegnati per più di un mese: l'obiettivo ora è recuperare al più presto Ansaldi, e Vojvoda, che, dopo la titolarità contro l'Udinese, potrebbe trovare lo spazio che non è riuscito a conquistarsi fino ad oggi. "Il rilancio di Vojvoda, il recupero di Ansaldi. Così il Toro può fare già un salto in avanti di un mese abbondante". Anche in difesa, il tecnico granata sta sperimentando delle alternative all'infortunato Rodriguez, e al momento, l'opzione che più lo soddisfa sembra essere Alessandro Buongiorno.