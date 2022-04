Corriere Torino: “Il Toro (e Bremer) ostacolano il Milan”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'ultima occasione della partita, il Milan ci prova e Gleison Bremer ribatte: "Finisce 0-0 ed è una grande sera per il Toro e la sua gente, la Maratona abbraccia i suoi con un coro classico e affettuoso «Forza Ragazzi»", scrive il Corriere Torino. Sì, perché non ha colpito solo la prestazione della squadra, ma in particolare anche quella singola del difensore brasiliano granata: "In tre anni ha segnato più di qualsiasi difensore centrale d’Europa (11 reti) e in questa stagione domina in area per intercetti, duelli e colpi di testa", convincendo e rendendo soddisfatto anche il tecnico granata. Il Torino si è avvicinato più volte al gol, e a sostenere la squadra erano complici anche i 23472 spettatori: "Dentro lo stadio, si è rivista una curva Maratona tirata a lucido. Sono ricomparsi i gruppi Ultras Granata e Cast, gli ultrà hanno portato con sé una coreografia con cartoncini granata e bianchi, come ai vecchi tempi, come prima della pandemia. Durante la partita il tifo rossonero si è fatto sentire eccome, ma non tanto da creare un effetto San Siro perché la Maratona ha fatto la sua parte. E in campo i granata di Juric hanno fatto di tutto per dare loro una gioia. Perché con uno stadio pieno, il calcio ha tutto un altro sapore".