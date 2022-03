Corriere Torino: “Il Toro finisce nella rete”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

I granata allungano a otto la serie di partite senza vittorie in questo campionato: ieri sera a Marassi i ragazzi di Juric sono stati sconfitti dal Genoa per 1-0 a causa di un gol di Portanova. "Una brutta partita, probabilmente la peggiore della stagione" scrive il quotidiano che poi continua: "Se il Toro è salvo, questo non è il modo per terminare la stagione, anzi, continuando così rischia di rovinare quanto buono fatto in precedenza". Il tecnico granata Ivan Juric ha analizzato la gara di Genova: "Abbiamo approcciato bene la partita, mettendo pressioni. Al nostro primo errore abbiamo preso un gol abbastanza ridicolo. Nel primo tempo abbiamo giocato anche con buona lucidità, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco. Troppi errori tecnici: un secondo tempo fatto male. Mentre nel primo tempo avevamo fatto cose