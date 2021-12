Corriere Torino: “Il Toro si tiene stretto l’insostituibile Bremer”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Gleison Bremer è uno dei giocatori più importanti del Torino e la sua assenza nella partita di Coppa Italia contro la Sampdoria si è fatta sentire. Questo è quanto si legge sulle pagine odierne dell'edizione torinese del Corriere della Sera. La società ha blindato il difensore brasiliano almeno fino a fine stagione perché sa quanto sia indispensabile il numero 3 per la formazione granata. Lo staff medico del Toro sta facendo di tutto per cercare di recuperare il difensore per la partita di domani contro il Verona. Bremer si è fermato domenica scorsa nella gara contro il Bologna per un fastidio al polpaccio sinistro. Oltre all'indispensabile difensore brasiliano, Juric si augura di riuscire a recuperare anche Djidji per il match contro la sua ex squadra. Il difensore francese si è dimostrato uno dei fedelissimi del tecnico croato e per questo il suo rientro sarebbe molto gradito dall'allenatore croato.