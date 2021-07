Corriere Torino: “In Spagna accostano Belotti al Siviglia”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Voci di mercato sempre più insistenti dalla Spagna per Andrea Belotti. Lo riporta il Corriere Torino, che parla di un interessamento del Siviglia per il capitano del Torino, atteso al Filadelfia il 2 agosto, per rinforzare il reparto offensivo. In attesa di una decisione del Gallo, arrivano dal ritiro di Santa Cristina le parole al miele di Sasa Lukic, al quinto anno in granata: "Al Torino mi sento come a casa". Lukic ha trovato in Ivan Juric un tecnico che ha piena fiducia in lui: "Il mister mi ha provato in certi momenti anche sulla trequarti. Io ho già dimostrato di sapermi adattare a molti ruoli: sono a disposizione". E per ripagare questa fiducia Lukic ha già fissato un obiettivo personale: aumentare il numero di gol e assist. Allo stesso modo non ha dubbi su come la squadra possa invertire la rotta dopo due stagioni difficili: "Conta quello che si farà da ora in poi. Abbiamo un grande tecnico, Juric è l'allenatore giusto al posto giusto: a noi ora spetta seguirlo e lavorare in silenzio".