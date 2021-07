Corriere Torino: “Juric e i giovani da valorizzare”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Il Corriere focalizza l'attenzione sulla giovane età del neo acquisto del Torino Magnus Warming. Il classe 2000 si va così ad unire al nutrito gruppo di quei giocatori - alcuni rientranti dai prestiti, altri che militano nella Primavera - che Juric sembra voler valutare da vicino. Al Verona è riuscito a valorizzare profili come Pessina, Dimarco, Kumbulla e Lovato e ora che è in granata l'intenzione è quella di ripetersi. L'elenco è lungo: Segre, Gemello, Kone, Millico e Rauti, più i migliori prospetti della Primavera, vale a dire Karamoko, Sava, Celesia e Chiarlone. Maggiori informazioni nel giornale oggi in edicola.