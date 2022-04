Corriere Torino: “Juric ha rigenerato elementi quasi ai margini della rosa”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Uno dei meriti di Ivan Juric è sicuramente quello di aver rigenerato alcuni giocatori che erano ormai considerati quasi ai margini della rosa granata, come riportato sull'edizione odierna del Corriere di Torino: "Uno dei suoi compiti era quello di rivalutare alcuni di loro, non essendo possibile cambiare venti giocatori da un anno all’altro, e il tecnico croato sta portando a termine la missione. Al netto di Bremer, esploso definitivamente come difensore di stampo europeo, tanti granata sono cresciuti per rendimento e affidabilità. Tra questi c’è l’esterno classe 2000 Singo, che con 3 reti e 4 assist sin qui è uno tra gli esterni più prolifici del panorama europeo in rapporto all’età. Anche l’altro laterale Vojvoda ha fatto passi da gigante. [...] Passando alla mediana, Lukic si è completato come centrocampista di razza. Il tecnico croato, al netto di scelte dovute ad emergenze, gli ha conferito una dimensione precisa, quella dell’interno del centrocampo a due. Così Sasa si è ritagliato un posto da titolarissimo con Juric ed è diventato protagonista con la nazionale serba qualificata al Mondiale 2022. In difesa, che dire del rilancio di Djidji e Rodriguez?".