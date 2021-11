Corriere Torino: “Juric, il valorizzatore”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"È arrivato al Torino con l’etichetta di valorizzatore e per ora non si sta smentendo" scrive nell'edizione odierna il Corriere Torino. Finora il tecnico croato è sempre stato contento delle prestazioni dei suoi - eccezion fatta per la trasferta a Firenze - e della crescita di molti dei suoi singoli, come Vanja Milinkovic-Savic e Tommaso Pobega, entrambi alla prima convocazione in Nazionale. Il lavoro di valorizzatore lo ha portato avanti già a Verona, ora lo sta facendo anche a Torino. E se Pobega è di proprietà del Milan, Milinkovic-Savic è invece un giovane su cui il club granata potrà puntare in futuro, visto che ha 24 anni. "Vanja non era mai stato convocato in Nazionale maggiore, anche perché nessuno gli aveva dato fiducia come portiere titolare. Nessuno prima di Juric, uno che ha un occhio particolare per i talenti"