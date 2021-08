Corriere Torino, Juric: “Promosso Mandragora, bocciato Sanabria”

Le notizie riguardanti il Torino dei principali quotidiani in edicola

Prima sconfitta per il Torino targato Juric, che perde per 1-0 contro il Rennes: il tecnico granata ha così avuto modo di testare la squadra e i giocatori, dopo 17 giorni di ritiro a Santa Cristina. "Funziona tutto - scrive il Corriere - il Toro è aggressivo (a volte troppo) e recupera palla cercando poi di chiudere rapidamente o di costruire", esattamente com'è successo dopo il gol subito dai francesi: il Toro ha avuto una reazione, arrivando molto spesso vicino al gol dell'1-1 con il tiro di Djidji prima, e la traversa colpita del neo acquisto Pjaca alla fine del primo tempo. A complicare le cose si aggiunge l'espulsione del tecnico croato, ma il Torino rimane sulla linea intrapresa e cerca invano di raggiungere il pareggio. "Il Toro lotta, ci mette grinta e voglia di lavorare, perché perdere dà fastidio in ogni momento dell’anno, anche in amichevole." A fine partita l'allenatore si dice contento nonostante il risultato: "Sono molto soddisfatto, è andata molto meglio di quanto mi aspettassi dopo tanto lavoro. Mi hanno sorpreso".