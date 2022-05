Corriere Torino: “Juric torna a Verona, fu amore a prima vista con la città”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera si concentra sul ritorno a Verona di Ivan Juric. L'allenatore del Torino sabato alle ore 18 sfiderà per la prima volta da avversario la formazione gialloblù nel suo stadio. Juric è rimasto alla guida del Verona per due stagioni facendo un grande lavoro e permettendo a molti giocatori di crescere notevolmente. Il rapporto tra il tecnico croato e la città veneta è stato molto profondo tanto che ha preso casa. In città il ricordo di Juric è presente perché era solito fare un giro per le vie del centro e frequentare alcuni dei locali più caratteristici. È capitato spesso di trovarlo al Celtic Pub di via Santa Chiara, o nei ristoranti più in voga della città, senza dimenticare il suo impegno sociale dato che appena poteva andava ad aiutare alla mensa dei poveri. Questo rapporto si è interrotto per la scelta di Juric di andare al Torino e per questa ragione ci si aspetta qualche fischio per lui proveniente dai tifosi gialloblù che si sono sentiti anche in parte traditi.