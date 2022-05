Corriere Torino: “L’ora di Pellegri, sullo sfondo il diritto di riscatto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Juric gli concederà una chance per mettersi in mostra, Pellegri è chiamato a sfruttarla. "Per lui sarà la seconda presenza stagionale da titolare - scrive il Corriere Torino - Ora, dopo quattro mesi di cura Juric, è descritto da tutti in piena forma e carico al punto giusto". In ballo c'è anche il diritto di riscatto che il Toro potrà esercitare a fine stagione, per una cifra pari a 6 milioni. In queste ultime partite Pellegri proverà a giocarsi il tutto per tutto: "tocca a lui togliere ogni dubbio alla società sull'opportunità di riscattare il suo cartellino, se ancora ce ne sono".