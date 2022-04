Corriere Torino: “Lukic dieci e lode, granata tosti”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il pomeriggio perfetto di Sasa Lukic contro lo Spezia è stata la ciliegina sulla torta della stagione del serbo. "E dire - sottolinea in apertura il Corriere Torino - che c'è stato chi l'estate scorsa mugugnava quando Sasa annunciò di aver preso sulle sue spalle il numero 10. Ma Lukic ha smentito gli scettici diventando un giocatore completo, maturo e in grado di leggere i momenti della partita". Motivo per cui Juric, che gli ha dato grande fiducia da subito, di lui non si è mai privato e che ora può godersi la prima vittoria casalinga dal 10 gennaio: "La squadra è diventata tosta e solida, ora abbiamo alzato il livello anche nel palleggio. E si è visto soprattutto nel primo tempo come si era già visto anche contro la Lazio".