Corriere Torino: “Mandragora promosso”

Rassegna Stampa / Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del Corrire Torino, ampio spazio viene lasciato a Rolando Mandragora. Il centrocampista granata ha segnato la svolta, insieme a Sanabria, del Toro. "Lui e Sanabria sono stati due ottimi acquisti – ha dichiarato il presidente Cairo sabato sera dopo la partita con la Juventus – rappresentano un vero valore aggiunto, sono soddisfatto". Il centrocampista Napoletano è stato promosso da alcuni ex granata come Giuseppe Vives: "Rolando ha grandi qualità. Fa molto bene le due fasi: difende con grinta, attacca con intelligenza, sa cercare la porta col tiro da fuori", Giorgio Venturin: "Si tratta di un giocatore completo" e da Antonio Asta (ha contribuito alla salvezza dell'anno scorso come collaboratore di Moreno Longo): "Mandragora è il centrocampista che mancava al Torino l’anno scorso e anche all’inizio di questa stagione".