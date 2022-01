Corriere Torino: “Milinkovic-Savic: con i suoi lanci precisi è un uomo in più”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"La qualità migliore di un portiere - scrive il Corriere Torino - è saper usare bene le mani, ma un piede educato di certo non fa male se si sa come usarlo". E Milinkovic-Savic su questo, lanci lunghi e rinvii precisi, è una garanzia per il Toro. E le capacità del portiere granata hanno contribuito al bel girone d'andata che il Torino ha sviluppato, con Juric che punta su verticalità e un baricentro alto per permettere alla squadra più spazio in fase offensiva. "Non è un caso se il Torino è di gran lunga la squadra con la cifra più alta quanto a lunghezza media dei rinvii dal