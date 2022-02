Corriere Torino: “Nel Derby è di nuovo Bremer-Vlahovic”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Ancora Vlahovic. Ma Bremer sa come si fa", scrive il Corriere Torino: per limitare l'attaccante adesso bianconero, il difensore brasiliano è il prescelto di Juric. Il 10 gennaio Dusan si era già trovato a fare i conti con Bremer, in quel Torino-Fiorentina. E nel Derby di venerdì - 18 febbraio - contro la Juventus, la situazione si ripeterà: "Dusan e

Gleison si erano incrociati poco più di un mese fa, 10 gennaio, all’Olimpico-Grande Torino. I granata vinsero 4-0 contro la Fiorentina e il difensore brasiliano cancellò dal campo il 22enne serbo con una prestazione sontuosa". Il difensore granata è diventato uno dei migliori tra gli 11 di Juric: 17 reti in granata, e adesso è diventato un obiettivo di mercato di squadre come Inter. Ma il 3 granata ha rinnovato il contratto fino al 2024: "Ma nel frattempo Bremer ha manifestato concretamente amore e rispetto per il Toro". Possibile quindi, la sua entrata all'Allianz Stadium con la fascia da capitano intorno al braccio, per celebrare la sua 100^ presenza in granata.