Corriere Torino: “Nicola prepara la sua decima”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera, di stamattina, scrive che il derby Torino-Juventus, in programma sabato, sarà la decima partita per Nicola sulla panchina del Toro. La preparazione a questo match sarà però molto spezzettata dato che fino a giovedì saranno assenti i Nazionali. Nicola potrà avere il gruppo al completo solamente venerdì e quindi ci sarà poco tempo per lavorare ma anche la Juventus (e tutte le altre squadre di Serie A) si trova nelle stesse condizioni. Il Corriere riporta anche alcuni dati che vedono la media punti di Nicola essere più alta del predecessore Giampalo, 1,11 punti a partita contro 0,76. Se dovesse continuare con questo andamento il Toro chiuderebbe la stagione con 35 punti, una quota che è bastata per salvarsi in sole 5 occasioni degli ultimi 10 campionati.