Corriere Torino: “Non c’è Toro senza Gallo”

Le notizie riguardanti il Torino dei principali quotidiani in edicola

Il capitano granata Belotti si è unito ieri al gruppo, per il suo primo allenamento sotto la guida di Juric. Ma il suo futuro a Torino è ancora incerto: sull'attaccante c'è l'interesse dello Zenit, che ha offerto una cifra intorno ai 30 milioni, ma che non convince a pieno il giocatore stesso. "E dopo Siviglia e Zenit ecco il Tottenham e poi la Serie A con la Fiorentina e l’Atalanta" - scrive il Corriere per quanto riguarda le squadre interessate al Gallo. Anche lo stesso club granata gli ha fatto un'offerta per rimanere: "3,2 milioni netti l’anno per 4 anni". E questa per il Gallo potrebbe essere un'opzione non di poca importanza. Ieri quindi ha svolto il primo allenamento con la squadra al Filadelfia: "c’era tempo per raggiungere gli altri, per parlare delle vacanze, della piccola Vittoria che ha coccolato per settimane. Poi al lavoro, prima negli spogliatoi: riunione tecnica e video. Alle 19 in campo". E Andrea Belotti è uscito dagli spogliatoi insieme al compagno Zaza, per poi svolgere una parte di allenamento in gruppo, e una parte differenziata. Il suo futuro è ancora incentro, ma "Ivan Juric non aspetterà molto. Forse fino al weekend delle due amichevoli, al Fila sabato e ad Alkmaar domenica. Forse, al massimo sino a Ferragosto".