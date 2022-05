Corriere Torino: “Partita media dei granata, la piazza chiede il salto di qualità”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Col Napoli arriva una sconfitta per 0-1 al termine di una partita giocata 'bene ma non benissimo'", scrive il Corriere Torino ripercorrendo la gara con il Napoli tramite le parole di Ivan Juric, che ha definito il match una "partita media: non negativa, ma nemmeno positiva". I granata hanno le gomme un po' sgonfie, ma il tecnico ha ribadito la necessità di non mollare nemmeno un centimetro. E guarda al futuro: "Ho la netta sensazione che questa piazza chieda di provare a fare un salto di qualità". E in quest'ottica: "Occorre sedersi con la società e decidere che strada prendere: per essere competitivi serve fare scelte giuste e prendere giocatori forti. Il Toro è a metà classifica e anche a metà del viaggio".