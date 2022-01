Corriere Torino: “Pellegri punta Udine. Ricci, ormai ci siamo”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Corriere di Torino fa il punto sulla situazione mercato in casa Toro. Ieri - giovedì 27 gennaio - è stato il giorno di Pietro Pellegri, che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Torino e che punta ad esserci nella sfida con l'Udinese, ma anche dell'operazione al legamento crociato anteriore di Fares, "la cui esperienza in granata è finita ancora prima di iniziare". Il Torino non si muoverà per un sostituto "ritenendosi coperto con il ritorno di Ola Aina dalla Coppa d’Africa". Nel frattempo Vagnati continua a lavorare per Ricci, impegnato nello stage della Nazionale a Coverciano. "L'accordo con l’Empoli è fatto (prestito con obbligo di riscatto, operazione dal valore complessivo di circa 10 milioni), per il giocatore è pronto un contratto sino al 2026". Sono attese anche novità importanti in merito a Seck e Gatti, mentre Verdi è in procinto di trasferirsi alla Salernitana e Baselli ha firmato con il Cagliari.