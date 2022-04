Corriere Torino: “Praet l’anima del Toro”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"I granata hanno dimostrato - scrive il Corriere Torino - di potersela giocare alla pari con chi gioca per le coppe europee, qualcosa che fa ben sperare per il futuro": la partita contro l'Atalanta, finita 4-4, non solo ha messo in mostra la personalità e la crescente evoluzione dei granata, ma ha anche dimostrato l'importanza di alcuni giocatori all'interno del campo. In particolare, dal ritorno di Dennis Praet, il Torino di Juric si è riacceso: "Quattro gol del Toro, tutti originati dal pensiero e dal piede sopraffino del mago di Lovanio, al ritorno da titolare per la prima volta dopo la frattura al metatarso del piede destro rimediata a febbraio. La sua presenza in campo, lo dimostrano i numeri, moltiplica la prolificità della squadra", come confermato dal tecnico Juric, che nel post gara si è dichiarato altamente soddisfatto e contento della prestazione dei suoi.