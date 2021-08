Corriere Torino: “Quei ragazzi a caccia del Toro”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

L’amichevole contro la Pro Vercelli è saltata ieri sera: secondo quanto filtra dal club, la decisione è dovuta a una modifica della distribuzione dei carichi di lavoro settimanali. Per questo motivo ai granata non resterà che giocare domenica in Olanda con l'Az Alkmaar prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia con la Cremonese del 15 agosto. L'amichevole con la Pro Vercelli sarebbe servito ai giovani per mettersi in mostra e puntare a una conferma i prima squadra: tra questi ci sono sicuramente Vincenzo Millico e Nicola Rauti, ma anche Kone, Gemello, Sava, Celesia e i nuovi arrivati Warming e Stojkovic. Il loro futuro è ancora da decidere.