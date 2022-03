Corriere Torino: “Rigorosamente a zero”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Al Torino fino a questo momento del campionato non è ancora stato fischiato un calcio di rigore a favore. "La mancata concessione del penalty in occasione del pasticcio Skorupski-Medel (il portiere che riparte toccando la palla al centrale e lui che la raccoglie...) è diventata il tema più dibattuto del day after, ancor più dei problemi sottoporta dei granata" scrive il quotidiano. Nelle piazze reali e virtuali ancora si parla di quell'episodio. Corrado Lauro, medico chirurgo dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, ha detto: "A sfavore del Toro il Var è attentissimo: per individuare quel fuorigioco di Pobega contro il Venezia e ritenerlo attivo si è usata la lente di ingrandimento. Qui nulla, come in occasione del 2-1 del Cagliari con Pavoletti in off-side. Agatha Christie diceva che tre indizi fanno una prova: il Toro ha troppo poco peso politico".