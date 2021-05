Corriere Torino: “Robaldo, giovedì la giornata chiave”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Sono passati 1895 giorni da quell’8 marzo del 2016 in cui il Torino ottenne in concessione il Robaldo. Secondo quanto riportato dal Corriere Torino, la nuova data chiave è giovedì 20 maggio in cui è in programma una seconda conferenza dei servizi con i rappresentanti di Comune, Iren, Amiat e Smat. Se il parere sul nuovo progetto sarà positivo, in due o tre settimane dovrebbe essere rilasciato il permesso di costruire. In questo caso, il Torino potrebbe finalmente dare il via ai lavori nel mese di giugno.