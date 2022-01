Corriere Torino: “Samp-Toro, Fares punta alla convocazione”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Dopo la cessione di Rincon, il Torino ha dato il via anche al mercato in entrata. Nella giornata di ieri infatti, i granata hanno portato a termine la trattativa con Lazio e Genoa per Fares e l'algerino è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche di rito. A breve dovrebbe arrivare la firma dell'esterno, che intanto ha pronunciato le prime parole da giocatore granata: "Contentissimo di essere arrivato al Toro: spero di aiutare la squadra e di fare un’ottima metà stagione. Forza Toro!". Il Corriere di Torino, nell'edizione odierna del quotidiano, è fiducioso sulla possibilità che Fares sia a disposizione già per la gara con la Sampdoria. "L’algerino è arrivato in città ieri, poco dopo le 17.30, accompagnato dall’agente Sandro Martone allo stadio Olimpico «Grande Torino» per le visite mediche di rito (che terminerà oggi), prima di recarsi in sede per le firme. Dovrebbe unirsi già da oggi alla squadra e potrebbe dunque essere convocato per Samp-Torino di domani".