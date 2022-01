Corriere Torino: “Sanabria è letale in casa: con il Sassuolo ci pensa lui

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi analizza le prestazioni dell'attaccante del Torino Antonio Sanabria. Il centravanti paraguaiano domenica contro il Sassuolo sarà chiamato a guidare nuovamente l'attacco granata e un dato, a lui molto favorevole, può far ben sperare i tifosi del Toro. L'ex Genoa e Betis è infatti un bomber inarrestabile quando gioca tra le mura amiche: undici dei suoi ultimi dodici gol in Serie A sono arrivati tra le mura casalinghe e in questo campionato 4 reti su 4 sono state segnate a Torino. Sanabria è di fatto l'unica opzione affidabile nel reparto avanzato del Toro e per questo la società sta cercando un altro attaccante da regalare a Juric. Il profilo cercato è quello di un giocatore giovane e infatti sulla lista di Vagnati ci sono diversi obiettivi come Pellegri, Seck e Lazetic. Un colpo in entrata resta però legato alle uscite con Zaza e Verdi sempre in odore di cessione.