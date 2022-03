Corriere Torino: “Sanabria insidia il posto da titolare di Belotti per l’Inter”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'edizione torinese del Corriere della Sera, quest'oggi tratta del testa a testa che si sta delineando tra i due centravanti del Torino. In vista della sfida contro l'Inter di domenica sera, Antonio Sanabria sta infatti cercando di superare Andrea Belotti nelle gerarchie di mister Ivan Juric. Il centravanti paraguaiano ha perso a maglia da titolare dopo che il Gallo è rientrato dall'infortunio ma ora il ballottaggio per il match contro i nerazzurri è più che mai aperto. "Neppure il Gallo è intoccabile. Da lui mi aspetto molto di più", ha detto Juric dopo il pareggio ottenuto nello scorso turno contro il Bologna. Da qui sono cresciute le chance di Sanabria di poter riottenere una maglia da titolare contro l'Inter. C'è inoltre un dato curioso che penalizza Belotti: in 7 gare casalinghe in Serie A contro i nerazzurri il numero 9 granata non è mai riuscito a segnare. Per il capitano del Torino questa sarà una partita molto importante anche in chiave Nazionale dato che tra una settimana il CT Mancini diramerà la lista dei convocati per i playoff dei Mondiali 2022.