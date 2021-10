Corriere Torino: “Senza Sanabria, Juric a Napoli punta su Zaza e Belotti”

Le pagine dei principali quotidiani italiani in edicola oggi dedicate al Torino FC

"È tornato Zaza e ora vuole riannodare il filo con la seconda metà della scorsa stagione, quando con alcune reti importanti contribuì attivamente alla salvezza del Torino (su tutte, le doppiette segnate al Benevento e al Sassuolo)". Scrive il Corriere di Torino in edicola oggi, che fa il punto sulla situazione in attacco dei granata. Nell'articolo si legge anche: "In rosa c’è la concorrenza ingombrante di Belotti e Sanabria. Nell’immediato, però, Zaza potrebbe comunque rendersi utile, forse già a Napoli. Si sa che il paraguaiano Tonny tornerà molto tardi dagli impegni in Sudamerica con la sua nazionale: l’ultima partita è giovedì alle 22 italiane, sarà già molto se riuscirà ad unirsi al Torino in tempo per la partenza per Napoli di sabato. Per quanto riguarda Belotti, il Gallo migliora di giorno in giorno: ieri si è allenato ancora a parte, ma forzando i ritmi dell’allenamento".