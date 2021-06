Corriere Torino: “Singo verso i Giochi Olimpici con la Costa d’Avorio”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Questa mattina l'edizione torinese del Corriere della Sera riporta l'esordio in Nazionale di Wilfried Singo che è stato certamente positivo e si tratta di un grande traguardo per il laterale granata. L'esterno classe 2000 del Torino è riuscito ad indossare per la prima volta la maglia della sua Costa d'Avorio nella sfida amichevole contro il Bukina Faso. Un esordio che Singo aspetava dall'inverno 2019 quando lasciò il suo paese per trasferirsi a Torino e vestire i colori granata. La Costa d'Avorio si è qualificata per i Giochi Olimpici in programma il prossimo mese di luglio e in Africa in molti chiedono la presenza di Singo. La convocazione del laterale granata andrà discussa tra la Federazione ivoriana e il Torino perché tra fine luglio e inizio agosto si starà già organizzando la prossima stagione.