Corriere Torino: “Sirigu verrà liberato. Belotti deve dare una risposta al Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sulle colonne del Corriere di Torino spazio oggi ad un focus sulla situazione che concerne Belotti e Sirigu, i quali sono ad un punto di svota della loro carriera. Il portiere sardo infatti è ormai fuori dalle scelte tecniche del Torino e a giorni dovrebbe rescindere il contratto per trasferirsi altrove, mentre per il Capitano il futuro è ancora incerto. Queste le parole del quotidiano a tal proposito: "Meno certezze ci sono riguardo Belotti, il capitano, il volto iconico a cui i tifosi sono più affezionati. Il presidente Cairo a proposito ribadisce da mesi la disponibilità a fare un grande sacrificio economico in ottica rinnovo di contratto, ma sottolinea la necessità di una forte adesione del Gallo al progetto Toro. Juric, in merito, si è espresso senza mezzi termini. «Il Gallo è un top player, ma negli ultimi mesi non mi è piaciuto— ha detto l’allenatore —. Ora deve dirmi lui se vuole essere il mio capitano o preferisce prendere un’altra strada». Andrea è chiamato a fare una scelta ed è inevitabile che in questo influiscano anche le opportunità che possono aprirsi. Al Torino per ora non sono arrivate offerte degne di essere prese in considerazione: il Milan ha preso Giroud, la Roma potrebbe confermare Dzeko, l’Atalanta per ora non ha ceduto Muriel né Zapata. Il mercato è ancora lungo, ma il Torino ha bisogno di una risposta".