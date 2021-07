Corriere Torino: “Spavento per Bremer, ma è solo una contusione”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Toro

Il Corriere valuta le condizioni di Bremer a seguito di un colpo rimediato in allenamento che aveva destato qualche preoccupazione. Il brasiliano si riprenderà in fretta, si tratta infatti solamente di una contusione. Nel frattempo, il resto del gruppo si accinge a scendere in campo domani contro l'Al Fateh in una gara amichevole che precederà quella più prestigiosa e impegnativa prevista per il 31 luglio in Francia contro il Rennes. A meno di un mese dall'inizio del campionato però, si sente la necessità di accelerare la creazione del nuovo Toro di Ivan Juric. In entrata, il club sta lavorando per Marko Pjaca dalla Juventus e Ruan dal Gremio, mentre Messias rimane, per ora, sullo sfondo. Per quanto riguarda invece le leve più giovani, oggi la Primavera di Coppitelli si radunerà prima del ritiro a Biella dal 31 luglio al 13 agosto. Maggiori dettagli nel giornale oggi in edicola.