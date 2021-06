Corriere Torino: “Torino, i nomi più interessanti del vivaio granata”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Focus sul settore giovanile granata per il Corriere di Torino, che fa un elenco di alcuni dei giocatori più interessanti del vivaio granata, a partire dalla Primavera, fino ad arrivare all'annata 2005. Si legge: "La lista dei giovani di proprietà più promettenti messisi in luce nella stagione 2020-2021, in ordine decrescente di età, include certamente il centrocampista Ibrahim Karamoko (2001): il francese ha macchiato la sua annata da fuoriquota in Primavera con una squalifica di due mesi, ma tecnicamente ha valori importanti e vivrà l’estate in ritiro con la prima squadra. Sempre parlando dell’ultima Primavera spicca il difensore Christian Celesia (2002), che gioca al centro ma anche a sinistra. Cresciuto nel Torino, è intelligente tatticamente e bravo tecnicamente e ha già esordito in Serie A. Scendendo tra i 2003, in Primavera si è imposto il mediano Giorgio Savini, uno a cui l’attaccamento ai color granata è stato trasmesso dalla famiglia. L’allenatore Federico Coppitelli lo ha definito «Il prototipo di giocatore che deve uscire dalle giovanili del Torino». Nell’annata dei 2004 (forse quella più in difficoltà) brillano i difensori Alessandro Dellavalle e Mirko Rettore. La covata dei 2005 è invece la più promettente: il centrocampista Aaron Ciammaglichella quest’anno è stato protagonista in Primavera con tre anni di anticipo («In lui ho visto delle qualità: la carta d’identità non la guardo», ha detto Coppitelli) ed è nel giro della Nazionale Under 16 così come il difensore Nicolò Serra. Bene anche l’attaccante Ashi Jarre".