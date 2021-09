Corriere Torino: “Torino, Sanabria è pronto per la Salernitana”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Sarà Antonio Sanabria l'attaccante centrale del 3-4-2-1 di Juric nella sfida con la Salernitana. Il paraguayano è infatti tornato anzitempo dal ritiro della sua nazionale per vivere da vicino la nascita della figlia Mia e potrà quindi tranquillamente essere schierato dal primo minuto nella sfida di domenica contro una neopromossa, una categoria di squadre contro cui il 19 granata presenta statistiche importanti: sono infatti 5 le reti segnate nelle ultime 6 partite contro squadre provenienti dalla Serie cadetta. Si legge: "Antonio Sanabria sa bene quale è il modo migliore per festeggiare la nascita della sua seconda bambina: segnare un gol alla Salernitana. Mia, questo il nome della neonata che allarga la famiglia di Tonny, della moglie Maria e della prima figlia Arianna, ha scelto la settimana migliore per venire al mondo, ragionando con un po’ di pragmatismo: per raggiungerla il numero 19 granata ha potuto lasciare con qualche giorno d’anticipo la nazionale del Paraguay. La «Albirroja» ha giocato la scorsa notte contro il Venezuela: se Sanabria fosse rimasto agli ordini del ct Berizzo la sua disponibilità per la Salernitana sarebbe stata in forte dubbio per motivi di tempo materiale. E per il Torino sarebbero stati guai seri: salvo sorprese non ci saranno infatti Simone Zaza e Andrea Belotti, che dopo il forte trauma contusivo al perone rimediato a Firenze punta al match successivo col Sassuolo. Sanabria, insomma, è l’unico attaccante a disposizione di Ivan Juric".