Corriere Torino: “Torino, torna Mazzarri”

"Una squadra che sta bene, che ha preso gli uomini giusti per il modo di giocare di Mazzarri. Sarà una partita impegnativa e tosta": così presenta il Cagliari Ivan Juric nella conferenza stampa di ieri allo stadio Olimpico Grande Torino. Oggi alle 12.30 i granata ospiteranno i sardi dell'ex allenatore Walter Mazzarri che tornerà a Torino da avversario per la prima volta. I rossoblu sono alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: "C’è ancora tutto da conquistare da qui a maggio - ha detto Ivan Juric -. Sarà fondamentale per me vedere come la squadra risponderà in questa ultima parte del campionato. Bisogna fare bene. Per ora non abbiamo ancora concluso nulla. Mi aspetto grinta e cattiveria necessarie per portare a casa tanti punti e poter poi parlare davvero di stagione positiva".