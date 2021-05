Corriere Torino: “Toro, a volte ritornano”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il quotidiano torinese fa il punto sui giocatori in prestito del Torino che a fine stagione torneranno alla base: tanti sono i nodi da sciogliere. Iago Falque e Koffi Djidji, retrocessi con il Benevento e con il Crotone torneranno a Torino, insieme a Segre e Ola Aina. Il Milan sta ancora pensando se riscattare o meno Meitè. Futuro da decidere anche per i vari Millico (andato in prestito al Frosinone), Kone (in prestito al Cosenza) e Edera (in prestito alla Reggina).